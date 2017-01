D66 en SP zien ruim baan voor miljardendromen

Van D66 krijgt u 10 miljard euro belastingverlaging als u ervoor zorgt dat die partij in de regering komt - wat D66-leider Pechtold echt héél graag zegt te willen. En de SP wil bij nader inzien toch de AOW voor iedereen weer laten in gaan op 65 jaar, zei partijleider Roemer. Dat kost volgens het Centraal Planbureau 12 miljard.



Het is geen toeval dat partijen juist nu met miljarden strooien, want ze zijn met datzelfde CPB in onderhandeling over hun zogenoemde doorrekening. Dat is de mondiaal unieke exercitie waarbij de onafhankelijke CPB-rekenaars al die verkiezingsprogramma's, waarin nauwelijks een concreet cijfer staat, omzetten in harde euro's. En wat kennelijk in het verkeer tussen CPB en D66 en SP is gebleken: jullie hebben nog financiële ruimte voor dure dromen.