Commissie: belastinginning in gevaar want Wiebes heeft Belastingdienst niet onder controle

Gesloten cultuur

Borstlap en Joustra adviseren Wiebes de relatie tussen Belastingdienst en ministerie snel te verbeteren. 'De afstand tussen bewindspersonen en dienst is nu veel te groot', stelt de commissie. Ook moet Wiebes iets doen aan de informele, gesloten cultuur van de dienst. Die leidt ertoe dat de 'checks and balances' niet op orde zijn, waardoor de staatssecretaris geen greep krijgt op het belangrijkste deel van zijn portefeuille, het sturen van de Belastingdienst. In een reactie laat staatssecretaris Wiebes weten alle aanbevelingen van Borstlap en Joustra 'onverkort over te nemen'. Op de kritiek op zijn functioneren gaat Wiebes niet in.



In februari vorig jaar werd de vertrekregeling opengesteld voor alle medewerkers van de Belastingdienst. In overleg met de vakbond had de dienst ook kunnen kiezen voor een specifieke reorganisatie gericht op het van werk naar werk begeleiden van alleen de lagere functionarissen. Daar koos de dienst niet voor, met als gevolg dat de generieke regeling binnen korte tijd was overtekend door talloze werknemers van (vooral) hoog tot laag, die de Belastingdienst wilden verlaten.



De vertrekkers kregen een stevig bedrag mee, afhankelijk van leeftijd en dienstjaren. De vertrekbonus was maximaal 75 duizend euro óf een jaarsalaris als dat hoger is dan 75 duizend euro. Dat maakte de regeling vooral aantrekkelijk voor ouderen in hogere functies en minder voor de voornaamste 'doelgroep', de laagbetaalden.