ChristenUnie wil maatschappelijke dienstplicht voor vluchtelingen

Fnuikend

Interview Terwijl Europa zich na een maand Donald Trump afvraagt hoe de VS tegenover trans-Atlantische vriendschap staan, nemen de Duitse en Nederlandse ministers van Defensie duidelijk stelling. Gezamenlijk pleitten zij voor een Europese krijgsmacht die groter, sterker en flexibeler is zodat Europa beter voor zijn eigen veiligheid kan zorgen. Dit staat in een interview met de Volkskrant op zaterdag.

CDA-leider Buma pleitte twee jaar geleden al voor een maatschappelijke dienstplicht voor jongeren van een half jaar. Vorig jaar hield hij ook een pleidooi voor herinvoering van de militaire dienstplicht. Deze moet volgens hem stapsgewijs weer worden ingevoerd en het moet voor zowel jongens als meisjes gaan gelden.



Buma zei de militaire dienstplicht te zien als een verbindend element tussen jongeren. 'Het is fnuikend als een samenleving zijn onderlinge binding verliest', aldus de CDA-leider toen. Over de lengte van de militaire dienstplicht 'valt te praten', zei hij in het Algemeen Dagblad. 'Een jaar misschien. Of een half.' Buma pleitte voor een maatschappelijk debat over herinvoering van de militaire dienstplicht.



In de Tweede Kamer is echter geen steun hiervoor. Aan de dienstplicht kwam in 1996 feitelijk een einde door de opschorting van de opkomstplicht. Sindsdien heeft Nederland een beroepsleger. De ministerraad besloot vrijdag wel dat de militaire dienstplicht vanaf volgend jaar ook geldt voor vrouwen. Dat is vooral een symbolische maatregel om mannen en vrouwen gelijk te behandelen. Omdat de dienstplicht is opgeschort, verandert er in de praktijk niets door dit besluit.