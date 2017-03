Buitenlandbeleid: terug achter de dijken of niet?

Het beeld wordt er vaak bijgehaald zodra het gaat om de rol die Nederland in het buitenland zou moeten spelen: zijn we de koopman of de dominee? Anders geformuleerd: moeten we in ons buitenlandbeleid vooral inzetten op het eigen economische- en veiligheidsbelang, of gaat het vingertje omhoog bij misstanden en houdt Nederland ook vast aan het belang van minderbedeelden?



De uitersten zijn goed zichtbaar in de verkiezingsprogramma's. Aan de ene kant van het spectrum staat de PVV, die buitenlands beleid afdoet met 'Nederland uit de EU', 'grenzen dicht' en 'geen geld meer naar ontwikkelingshulp'.