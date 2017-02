Broer Wilders zegt met de dood te zijn bedreigd door PVV'ers

Excuses

Paul Wilders bood in december vorig jaar zijn excuses aan voor de tweets en het gedrag van zijn broer. Aanleiding was een tweet van de PVV-voorman waarin hij de Duitse bondskanselier Merkel afbeeldde met bebloede handen.



Hiermee wilde Geert Wilders duidelijk maken dat Merkel in zijn ogen medeschuldig was aan de aanslag eerder die week op een kerstmarkt in Berlijn.



'Ik tweet bijna nooit', liet Paul Wilders toen in het Engels weten in een tweet. 'Mijn oprechte excuses voor mijn broers gedrag en zijn tweets. Stem zoals je wil'. Bij zijn tweet had de broer een foto geplaatst waarop iemand een bordje voor zich houdt met de zin: 'Het spijt mij.' Paul Wilders zei toen dat hij 'ietwat andere' politieke ideeën had dan zijn broer. 'Te pas en te onpas', zei hij toen of hij nog contact had met de PVV-leider.