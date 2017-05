Bijna-impasse in formatie: wie schuift al mokkend toch nog aan?

Impasses zijn er desondanks altijd geweest. Dries van Agt die zich uit onvrede over de benoemde informateur ziek meldde ('een biologische recessie van louter conjuncturele aard') of later weer 'een ransel vol boeiende concessies' eiste van zijn onderhandelingspartner; Frits Bolkestein die de formatie van Paars I torpedeerde; Geert Wilders die de gesprekken over Rutte I afbrak. Om met de wet van Schippers te spreken: het kwam altijd goed.



De bijna-impasse komt ook niet als een verrassing. Al ver voor de verkiezingen werden langdurige onderhandelingen voorspeld. Daar waren meerdere redenen voor. Er is geen tijdsdruk omdat de economie op rolletjes loopt, door politieke versnippering is een coalitie van vier partijen of meer onvermijdelijk en iedereen is sinds Rutte II huiverig geworden voor een razendsnelle formatie. Communis opinio op het Binnenhof: de kiezers moeten 'meegenomen worden'.