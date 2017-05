Bij ChristenUnie bepaalt niet het aardse gewin, maar het geloof wat moet gebeuren

Culturele kloof

V.l.n.r.: Kajsa Ollongren, Alexander Pechtold, Gerrit Jan Wolffensperger en Jan Terlouw bij het D66-congres in oktober 2016. © ANP 'Geen kans van slagen' D66-kopstuk Kajsa Ollongren vindt dat onderhandelingen van VVD, CDA en D66 met de ChristenUnie over een nieuw kabinet geen zin hebben. ‘Die hebben geen reële kans van slagen en kunnen wat D66 betreft worden overgeslagen’, aldus de Amsterdamse wethouder in Nieuwsuur en WNL. Minister en voormalig informateur Henk Kamp deed in Buitenhof juist een oproep aan D66 over de bezwaren heen te stappen en met de ChristenUnie om de tafel te gaan zitten. In hetzelfde programma riep een andere oud-informateur, Jan Terlouw (D66), de SP en het CDA op om hun blokkades op te heffen; de SP wil niet met de VVD praten, het CDA wil alleen met de SP onderhandelen als ook de VVD aanschuift.

Minstens zo groot als de politiek-inhoudelijke verschillen is de culturele kloof met de liberale partijen. De fronttroepen in de Tweede Kamer verstaan dezelfde codes, voor hen is het mogelijk over te steken. Maar de fracties vertegenwoordigen compleet verschillende werelden. Een congres van de ChristenUnie lijkt in weinig op een VVD-congres, zoals dat dit weekeinde twintig kilometer verderop in Papendal wordt gehouden. Waar bij de VVD auto's met chauffeur tot aan de voordeur rijden, worden bij de ChristenUnie veel fietsen geparkeerd. Op Papendal is het dansen tot in de kleine uurtjes, bij de ChristenUnie wordt de Here toegezongen onder begeleiding van piano, gitaar en drums. Op het achterdoek wordt een dorpsgezicht geprojecteerd, een grote kerk met kleine huizen en een grazige weide. De stadse D66'er kent zoiets alleen van een ansichtkaart.



Waar de VVD olympische winnaars op het podium haalt en de VVD-ministers elkaar schouderklopjes geven, daar vraagt de ChristenUnie Hassan uit Afghanistan te vertellen hoe hij tot het christendom is gekomen. En er is Parsa uit Iran die getuigt van zijn zendelingwerk onder vluchtelingen. Alles is anders: het wagenpark, de kleding, de broodjes, en bovenal de sfeer. De VVD glimt en glanst van de we rule this country-mentaliteit. Rutte zei het met zoveel woorden: kijk eens hoe goed Nederland ervoor staat sinds wij aan de macht zijn.



De ChristenUnie is juist een partij van kleine luiden: hier wordt graag gedeeld, en zeker met geloofsgenoten. Niet het aardse gewin maar het geloof in Hij hierboven bepaalt wat moet gebeuren. Dat leidt tot bescheidenheid en eendracht, maar ook tot een zekere onwrikbaarheid in de standpunten.