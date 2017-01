Baas Belastingsdienst stapt op na mislukte reorganisatie, want 'baan valt tegen'

Bijna een jaar geleden waarschuwden de verschillende 'vakbonden' van belastingambtenaren Wiebes dat juist de hogere, onmisbare ambtenaren van de vertrekregeling gebruik maakten. 'Een zeer grote kwalitatieve mismatch', was in juni vorig jaar de typering van Leijtens in een brief aan de bonden. Ook gebruikten ambtenaren de regeling als vroegpensioen. Dat mag niet en dus moest de fiscus zichzelf een boete opleggen.



Na het aldus mislukken van de vertrekregeling, waarbij het om een bedrag van een half miljard euro ging, plaatste Wiebes zijn dienst in oktober vorig jaar onder curatele. Daarmee legde Wiebes ook Leijtens aan de leiband. Enkele maanden later besluit die nu zelf op te stappen. Onzeker is of Wiebes hem dat ook heeft geadviseerd of erop heeft aangedrongen. Volgens de vakbond NCF heeft Wiebes de 'prima functionerende' Leijtens geslachtofferd met het oog op de verkiezingen.