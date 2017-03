Artikel 1 niet teleurgesteld, 'ook nul zetels is winst'

Zeker, ze hadden gehoopt op een zetel. Maar ook zonder een plaats in de Tweede Kamer heeft Artikel 1 gewonnen, zegt Simone van Saarloos, nummer 6 op de kandidatenlijst. 'Met onze idealen kunnen we niet verliezen. We waren er niet op uit om een grote partij te worden, hoe graag we ook in de kamer willen.'



Dansend kwam Sylvana Simons aan het begin van de avond de trap af in club Dauphine in Amsterdam.