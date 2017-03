Alles wat u moet weten voor het laatste verkiezingsdebat

DE OPSTELLING

- Monasch (Nieuwe Wegen), Krol (50Plus) en Van der Staaij (SGP) over hulp bij zelfdoding, de koopkracht van ouderen en immigratie.

- Thieme (Partij voor de Dieren) tegen Jan Roos (VNL) (Kuzu van Denk heeft afgezegd) over de Nederlandse identiteit en het klimaat.



- Jesse Klaver (GroenLinks) tegen Sybrand Buma (CDA) over inkomensverschillen.

- Alexander Pechtold (D66) tegen Emile Roemer (SP) over Europa.

- Gert-Jan Segers (CU) tegen Mark Rutte (VVD) over energie.

- Lodewijk Asscher (PvdA) tegen Geert Wilders (PVV) over integratie.

- Sybrand Buma (CDA) tegen Alexander Pechtold (D66) over veiligheid.

- Emile Roemer (SP) tegen Lodewijk Asscher (PvdA) over zorg.

- Mark Rutte (VVD) tegen Jesse Klaver (GroenLinks) over vluchtelingen.

- Geert Wilders (PVV) tegen Gert-Jan Segers (CU) over islam.