Afdeling Breda van Denk keert zich tegen partijtop

In een brief aan partijvoorzitter Selçuk Öztürk, die in het bezit is van de Volkskrant, stelt de afdeling onder deze omstandigheden niet voor Denk de gemeenteraad in te willen. De afdeling, die zelf niet wil reageren, noemt het gedrag van de partijtop in de brief 'onprofessioneel, ondankbaar en vooral heel erg onbeschoft'. Denk Breda, opgericht op 5 juni 2016, is de allereerste lokale afdeling van de partij.



De partijtop schrijft in een reactie dat het niet is uitgesloten dat Denk toch meedoet in Breda. Daarover heeft het bestuur nog geen besluit genomen. Op welke manier de partij dan kan meedoen, blijft onduidelijk. Dat er kritiek vanuit de achterban komt, is 'alleen maar goed en dat houdt ons scherp', aldus de partijtop. 'Het is aan ons om met die leden in gesprek te gaan.'