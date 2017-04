919 stemmen van Nederlanders in het buitenland te laat ontvangen

De te laat per post ontvangen stemmen telden niet meer mee voor de uitslag. In de week voor de verkiezingen diende nog een kort geding tegen de staat, nadat bij kiezers in het buitenland onrust was ontstaan of hun stempassen wel op tijd zouden arriveren. Kandidaat-Kamerlid Eelco Keij (D66) spande de rechtszaak aan namens 154 Nederlanders in het buitenland. Volgens Keij was dit 'slechts het topje van de ijsberg'.