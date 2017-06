50Plus stemt Schouw weg als opvolger Nagel tijdens verhitte ledenvergadering

Roddel en achterklap

Irene van Breemen-Schneider, aspirant raadslid in Leeuwarden, ziet het anders. 'Wat hier gebeurt is allemaal roddel en achterklap', zegt ze. 'Het gaat hier meer om personen dan om inhoud. Afschuwelijk gewoon.' Jan Waterlander, Statenlid uit Friesland, gooit het op de bestuursstijl van Nagel. 'Veel te centralistisch. We moeten uitkijken dat de boel niet instort.' 'Je kunt in elk geval niet zeggen dat we een applausmachine zijn', vindt Gerrit-Jan van Otterloo, nummer vijf op de lijst bij de Kamerverkiezingen.



In de zaal loopt het zuurstoftekort verder op. Kratten met waterflessen worden aangevoerd, vergaderstukken worden gebruikt om koelte toe te wuiven. Een verzoek van Leonie Sazias, de nummer twee van de Kamerfractie, om mee te mogen denken over partijvernieuwing - 'ik sta te popelen'- stuit op een zo hevig verzet dat ze het voorstel vanwege de lieve vrede maar weer intrekt.



''Jan' en 'terughoudend', dat zijn twee begrippen die niet met elkaar matchen', zegt fractieleider Krol in zijn afscheidstoespraak voor Nagel. 'Toch gaat Jan het wel proberen.' En ook 50Plus gaat het proberen, een leven zonder Nagelocratie. Het zou zomaar kunnen dat blijkt dat de twee niet buiten elkaar kunnen. Krol beseft dat ook: 'Één ding moet je beloven Jan. Als we je nodig hebben, wil je dan altijd de telefoon opnemen?'