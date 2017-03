5000 volgelingen van de Jessias, de vleesgeworden gamechanger

Ik besteedde mijn vrijdagmiddag aan het terugkijken van de meet-up van Jesse Klaver, bijgenaamd de Jessias, in de Heineken Music Hall, bijgenaamd Afas Live. Dat duurde 1 uur, 37 minuten en 25 seconden. Er waren vijfduizend volgelingen van de Jessias en dat hadden er ook tienduizend kunnen zijn, want de zaal was al tien dagen uitverkocht.



Jesse Klaver is van GroenLinks, maar eigenlijk heeft hij GL in zijn linkerbroekzak zitten. Zo nu en dan voelt hij er even aan. Op Geert Wilders na, is er geen lijsttrekker die zo sterk zijn partij is. Wilders zou het liefst alle zetels die hij op 15 maart verovert zelf bezetten.