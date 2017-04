PVV wil in zeven gemeenten meedoen aan gemeenteraadsverkiezingen 2018

Overijssel

Naast Rotterdam richt de PVV zich op Overijssel. De partij wil er in minstens drie gemeenten meedoen. In Almelo werd de PVV 15 maart de grootste, in Enschede en Twenterand was het de tweede partij. De PVV-statenfractie in Overijssel geldt als een van de best marcherende van de PVV. Edgar Mulder is daar de aanvoerder van. Hij is een van de hoogste binnenkomers in de nieuwe Kamerfractie van de PVV. In Urk eindigde de PVV als vierde, na CDA, ChristenUnie en SGP.



De PVV kampte bij de landelijke verkiezingen met onzichtbaarheid. Wilders zegde tv-debatten en publieke optredens af, ook partijgenoten lieten zich weinig zien. Daardoor kregen Jan Roos van VNL en vooral Thierry Baudet van Forum voor Democratie veel ruimte om het geluid op de rechterflank te verwoorden. Zij vulden de ruimte die Wilders liet ontstaan. Baudet heeft al aangekondigd mee te doen aan gemeentelijke verkiezingen. De concurrentie op uiterst rechts is toegenomen.