'Niet goed nagedacht over beveiliging Stemwijzer'

Niet goed nagedacht

De gang van zaken laat volgens principal security expert Frank Groenewegen van Fox-IT zien 'dat er niet zo goed is nagedacht over de beveiliging als je zou mogen verwachten bij een politiek gevoelige site als deze'.



Alle problemen die tot nu toe al in een korte periode zijn gevonden voorspellen niet veel goeds, zegt Groenewegen. 'Het hang en sluitwerk ziet er niet goed uit, maar om het echt zeker te weten, zou je daadwerkelijk moeten proberen in te breken. '



Door alle onrust is het vertrouwen van gebruikers vermoedelijk geschaad. 'Om vertrouwen te behouden, is transparantie en een goede onderbouwing nodig hoe je omgaat met gegevens die gebruikers achterlaten', stelt de beveiligingsexpert. Dat is nu niet gebeurd.



Om de beveiliging goed te testen, is volgens Groenewegen een zogenoemde penetratietest nodig, waarbij alle onderdelen van het systeem worden onderzocht. Dat lijkt nu niet het geval, anders waren de huidige problemen wel aan het licht gekomen voordat de website live ging. 'Maar zoiets kost tijd en geld. Als je dat traject nog in moet gaan en er problemen naar voren komen, is er eigenlijk niets meer aan te doen, zeker omdat de verkiezingen al over vijf weken zijn. Er had beter over nagedacht moeten worden.'