'Laat Rutte vijf heldere voornemens op A4'tje zetten: wie meedoet, krijgt drie ministers'

Wetenschappelijk onderzoek kan veel bewijzen, maar niet wat er moet gebeuren. Daar heb je politici voor. Ik zou de informateur dan ook suggereren om gewone politiek te maken van de risicomaatschappij. Benoem vooral geen kabinet van experts, zoals Thierry Baudet wil. Politiek is voor politici. Bij een tweede suggestie van Baudet wil ik wel aanknopen. Geen gedetailleerd regeerakkoord. Dat is heel vermoeiend en de dood in de pot. Laat Mark Rutte vijf heldere voornemens op een A4'tje zetten. Ik noem maar wat: over vier jaar geven we 2 procent bbp uit aan defensie; is er een jaarlijks toelatingsquotum van 20 duizend vluchtelingen; zetten we alle windmolens op de Doggersbank. Daarna mogen de partijen intekenen. Wie meedoet, krijgt drie ministers. De rest regelen we in het parlement en we noemen het dualisme.



Wist u dat Drees het zo al had willen aanpakken?



Martin Sommer is politiek commentator van de Volkskrant