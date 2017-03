'Hoogste opkomst in 30 jaar': Gemeenten langer bezig met stemmen tellen

In Amsterdam worden met een houten stamper de stembiljetten de bus in gestampt. © ANP Opkomst grote steden



ROTTERDAM

De opkomst in Rotterdam was bij het sluiten van de stembureaus met 72,4 procent hoger dan de afgelopen vijf verkiezingen. In 2012 kwam slechts 61 procent van de kiesgerechtigde Rotterdammers stemmen.



AMSTERDAM

In Amsterdam was de voorlopige opkomst 64,8 procent, op basis van 87 procent van de getelde stemmen. Dat is vooralsnog lager dan de verkiezingen van 2012, toen was de opkomst 69,9 procent.



DEN HAAG

Ruim driekwart van de stemgerechtigden in Den Haag is woensdag gaan stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen. De opkomst komt vooralsnog uit op 76 procent. In 2012 was dit flink lager, namelijk 66,2 procent. Nieuwe stembiljetten worden uitgepakt in een stemlokaal in Den Haag. © ANP

De opkomst bedroeg volgens een voorlopige prognose 81 procent. Dat meldt Ipsos Nederland. Dat zou de hoogste opkomst zijn sinds 1986. Destijds was sprake van een opkomstpercentage van 85,8 procent. Bij de verkiezingen van woensdag waren er in totaal 12.980.788 kiesgerechtigden.



Rond 23.30 uur hadden slechts elf gemeenten hun uitslag doorgegeven aan de Verkiezingsdienst van het ANP. Dat waren er bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2012 op dat moment al circa 35. Enkele gemeenten die nog niet klaar zijn met tellen, geven aan meer tijd nodig te hebben vanwege de hoge opkomst.



Stampen

De hoge opkomst leverde op stembureaus in het hele land problemen op. Halverwege de middag verschenen de eerste foto's op Twitter van stembussen die werden aangestampt omdat er anders geen biljet meer bijpaste, en later op de dag werden mensen zelfs doorgestuurd naar een ander stembureau omdat de biljetten op waren. In elk geval in Utrecht, Nijmegen, Gouda en Den Haag moesten er bureaus opnieuw bevoorraad worden. Daarbij werd gebruikgemaakt van biljetten van bureaus waar het minder druk was.



In Rotterdam was het vooral op het Centraal Station erg druk. 'Overweeg een ander stembureau', adviseerde de gemeente. Door Den Haag reden tien teams die zorgen dat alle bureaus voldoende stembiljetten hadden. In Nijmegen kregen kiezers langer de tijd en sloten de stembureaus om 21:45 in plaats van het landelijk vastgestelde 21 uur. Ook in andere steden bleven sommige stembureaus wat langer open om de rij wachtenden weg te werken.



De gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor de voorraad biljetten bij de bureaus. In 2012 ging 74,6 procent van de kiesgerechtigden naar de stembus. In 2010 was het opkomstpercentage 75,3. De verkiezingen van 1977 hebben, na het afschaffen van de opkomstplicht in 1970, met 88 nog steeds het hoogste opkomstpercentage.