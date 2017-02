'De kamer is niet waar mijn hart ligt'

De hoogste nieuwkomer op de lijst van de SP staat in de keuken en eet een boterham met hagelmix. Snel, want er is zoveel te doen. Interviews, fotosessies, avonden voorzitten; er is zelfs bijna geen tijd om in goede SP-traditie langs de deuren te gaan en campagne te voeren. Gelukkig is deeltijdhond Laika even bij haar ex. Op tafel in het rijtjeshuis in Oss liggen stapels papieren en een laptop; de rest van de zeer opgeruimde kamer lijkt te suggereren dat Lilian Marijnissen (31) maar sporadisch aanwezig is.