Zwijg niet langer over schending mensenrechten in Suriname

Mijn verzoek aan de Nederlandse overheid en politiek is om de situatie in Suriname niet alleen van een afstandje kritisch te volgen, maar waar nodig en gepast ook even kritisch te veroordelen. Mensenrechten kunnen niet worden gerelativeerd. Zeker niet in een land waarin mensenrechtenschendingen uit het verleden zo serieus doorwerken tot in het heden.



Symbolisch een vuist maken, heeft wel degelijk zin. Het geeft regeringsleiders als Bouterse een onmiskenbaar signaal en hoe meer landen dat daadwerkelijk doen, hoe sterker dat signaal is.



Dat zien we nu ook bij de internationale veroordeling van het Turkse referendum. Laten we dat herhalen in de richting van het tropische paradijs in 'De West'.



Dave Ensberg-Kleijkers is bestuurskundige en onderwijsbestuurder.