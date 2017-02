Zo steekt de Stemwijzer in elkaar

In een Haags kantoor met uitzicht op de macht krijg ik onder voorwaarde van absolute geheimhouding de Stemwijzer in handen, een paar dagen voor de presentatie. Zes mensen werkten er maanden aan, ik wil weten hoe. De Stemwijzer is invloedrijk: het is een reddingsvlot voor vijf miljoen verwarden inclusief mezelf, zwemmend in het kwikzilver van de politiek.



De Stemwijzer begon in 1989 met een brochure en een floppydisk, 'we verkochten er toen zestig van' zegt aartsvader Jochum de Graaf, en heeft vervolgens alle politieke turbulentie overleefd.