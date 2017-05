Zijn jongeren zo verpest dat een gewone vakantie niet voldoet?

Verspilling?

Waarom wordt de zorg toch steeds als kostenpost opgevoerd? Gemiddeld geven we er meer dan 5.000 euro per inwoner per jaar aan uit, zijn er ruim 1 miljoen mensen aan het werk en is de omzet 92 miljard. Dan hebben we het nog niet eens over fitness, sport en verantwoord eten. Vraag wat het allerbelangrijkst is in het leven en de absolute nummer één is steevast gezondheid. Aan mobiliteit geven we ondertussen 132 miljard uit. Zonder blikken of blozen. Zie gezondheid als een substantiële economische factor. Klaag daarom (O&D, 22 mei) niet meteen over stijging van zorgkosten als bewijs van innovatieve behandelingen nog niet honderd procent is. Gezondheid is goud waard.



Paul Vlaar, Arnhem