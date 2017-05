Zelfde huidskleur, andere ervaring: kwestie van perspectief

Levenswijsheid

Verfrissend en accuraat, de tirade van uw Jacq. Veldman tegen de totale leegte van pseudodiepzinnige slogans waarvan steeds meer suf gecoachte mensen zich bedienen in hun levenslange zoektocht naar hun eigenste ik ('De dag is als een appelboom, maar je moet de appels zélf plukken.' 'Everything will be okay in the end, if it's not okay it's not the end.')



Het ergst zijn de simpelmanskreten die van 'echte' levenswijsheid moeten getuigen. Holle piepplastic motto's die elk weldenkend mens tot schuimbekken zouden brengen.



Ik kan er met Jacq. weinig anders in zien dan met een nepwijsgerig sausje overgoten egocentrisme. Ga vooral op zoek naar jezelf en leef in het moment maar doe het a.u.b. in stilte en val mij er niet lastig mee.



Het tij lijkt echter te keren voor de evangeliserende 'me, myself and I'- types. Op een drukbezochte Koningsdag- braderie trof ik een wandversiering aan met als tekst: 'Wil je vlinders in je buik? Steek een rups in je reet.' Zo kun je toch met jezelf bezig zijn zonder de ander tot last te wezen.



S. Paul, Bussum