Wordt het geen tijd voor een dramaserie over stucadoors?

'De tv-held is wit, Randstedeling, hetero en meestal politieman' kopte de Volkskrant. De licht verontwaardigde toon was ongetwijfeld inbeelding mijnerzijds, en het stuk zelf vertoonde de nodige nuance; de Nederlandse tv-serieheld bleek ook wel eens een vrouw, bruin, zwart, homo, of soms zelfs iemand helemaal uit 'de provincie'. (Welke provincie bedoelen mensen daar toch mee?) Een pak van mijn hart.



Toch kunnen die helden een stuk 'diverser'. Neem dat beroep van politieman. Saai hoor, altijd weer die achtervolgingen in snelle auto's en zenuwslopende verhoorsessies van wreed-aantrekkelijke misdadigers in diverse kleuren, door sexy agenten met spierballen onder opgerolde mouwen. Wordt het geen tijd voor een dramaserie over stukadoors of papierprikkers in openbare parken? Nederland is er klaar voor.