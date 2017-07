Woekerpolisklanten vs. Reaal: uiteindelijk zijn we allemaal gedupeerden

Met mijn woekerpolis gaat het goed. Die staat nu eindelijk terecht, na een aanloop van drie jaar. Voor het eerst ben ik partij in een rechtszaak, al is het met duizenden tegelijk in een massaclaim.



Een beetje beschaamd toch meng ik me in het gerechtsgebouw onder een handvol gedupeerden - zo heten wij, figuranten van Willem Elsschot. Ik ben opgelicht, edelachtbare, dat is het verhaal. Van elke euro die ik stort in mijn MegaLijfrentePlan houdt de verzekeraar vierenveertig cent aan kosten in - daar valt niet tegenop te beleggen. En dat is me nooit verteld.