Wilders weigert debat met zijn eigen geweten

Het geweten had nog een paar andere onderwerpen willen bespreken: 'Ik had hem willen vragen waarom hij leugens over de moord op Fortuyn verspreidt en waarom hij zijn beveiliging als campagnethema misbruikt. Jammer dat dat nu niet kan, want niemand anders durft dat te vragen.'



In een persoonlijke oproep heeft het geweten nog geprobeerd om Wilders van gedachten te doen veranderen: 'Vroeger hadden we een goede band, Geert. Weet je nog hoe we samen Pim Fortuyn bekritiseerden omdat hij zo fel was tegen de islam? Laten we praten!' De videoboodschap had geen succes. 'Bye bye geweten', twitterde Wilders.



Het debat gaat wel door: PvdD-lijsttrekker Marianne Thieme gaat nu in debat met het geweten van Wilders. Politiek commentatoren verwachten daar niet veel vuurwerk van, omdat ze over veel dingen hetzelfde denken.