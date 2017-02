Wilders doet met spelbederf afbreuk aan de democratie

Want de bewering van Wilders dat Pechtold inderdaad aan de demonstratie deelnam, is niet alleen een schoolvoorbeeld van smaad. De uitlating kan bovendien door de slechte verstaander al gauw verkeerd worden begrepen. Nepnieuws wordt, zeker als het wordt verspreid door een gezaghebbende figuur als een fractievoorzitter van een middelgrote partij in de Tweede Kamer toch is, gemakkelijk aangezien voor echt nieuws.



Het minste wat je van de actie van Wilders kunt zeggen is dat het een staaltje van negatief campagnevoeren is dat ons tot nu toe in Nederland bespaard is gebleven. Door Pechtold als loopjongen van een terreurbeweging af te schilderen, maakt Wilders zijn D66-collega bovendien tot lijdend voorwerp van potentiële bedreigingen. Vandaar dat Pechtold Wilders antwoordde dat hij 'niet van suiker is, maar bij deze actie een streep trekt'.