Wilders blijkt het vaakst in de koppen te staan

Het mag 'Een onsje minder Wilders, graag'

Per geval heeft een eindredacteur misschien plausibele redenen, maar in de optelsom is het veel. Daarbij gaat het vooral om de presentatie en de nadrukkelijke vermelding van met name Wilders in koppen en intro's bij verhalen waarin hij niet de hoofdrol speelt. Daar mag het 'Een onsje minder Wilders, graag', zoals de kop boven een interview met een politicoloog luidde (wat zodoende bijdroeg aan de hoge koppenscore voor Wilders, net als deze rubriek dat nu doet).



Aandacht is uiteraard niet per se positief, daar kunnen de PvdA (Tichelaar), Denk (trollen) en Krol (AOW) over meepraten. Wilders en zijn partij zijn het vaakst onderwerp van kritische columns, commentaren en opiniestukken (17), waaronder ook algemenere stukken over bijvoorbeeld populisme. Rutte en de VVD volgen (7). De meeste opiniestukken over de verkiezingen zijn algemener (tegen de 30). Verreweg de meeste geplaatste lezersbrieven over de verkiezingen (51) waren negatief over Wilders (18) en Rutte (15).