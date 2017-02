Er wordt niet op de bal gespeeld, maar de man verweten dat hij deelneemt aan het spel

Het opvallende is dat het niet over de inhoud gaat. Er wordt niet op de bal gespeeld, maar de man verweten dat hij deelneemt aan het spel. En dit veroorzaakt liefdesverdriet bij mij.



Als ik in een relatie had gezeten en mijn partner mijn zorgen zou negeren, had ik het geweten. Ik zou knokken om de relatie weer op de rails te krijgen, maar bij een gebrek aan wederzijdse inspanning, zou ik onze relatie verbreken. Welnu, datzelfde gaat niet op voor mijn relatie met Nederland, want dit is evengoed mijn land. Ik kan niet weglopen. Ik mag en kan niet bang worden dat onze relatie stuk zal gaan. Daarom mijn oproep aan Nederland om samen te knokken voor onze relatie.



Er is tot nu toe veel misgegaan in onze relatie. Ik heb veel fouten gemaakt en jij ook. Niemand is perfect. Laten we daarom de schuldvraag laten voor wat het is en ons richten op de toekomst.



Ik vrees dat ik bang begin te worden en heb jou nodig om tegen die angst te vechten. Ik beloof dat ik mij zal blijven inspannen voor onze relatie. Kun jij dat ook beloven?



Wil en kun je luisteren naar deze moslima?



Munire Musa, Amsterdam