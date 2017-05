Wij-zij-denken verarmt discussie over hedendaags racisme in Nederland

Witte mensen en mensen van kleur. Witte Nederlanders en Nederlanders van kleur. Wat betekent dat onderscheid eigenlijk? Zijn de Nederlanders van Roma- of Sinti-afkomst 'witte Nederlanders'? En hoe zit het met Nederlanders van Zuid-Franse of Spaans-Portugese afkomst die ongeveer 350 jaar geleden deel zijn gaan uitmaken van onze genenpoel? Is een Nederlander van Marokkaanse afkomst een mens van kleur, maar een Nederlander van Joodse komaf niet? Of ben je alleen een mens van kleur als je een Afro-Caraïbisch uiterlijk hebt?



De discussie van de afgelopen week over het boek van Anousha Nzume heeft mij geconfronteerd met de vraag of ik wel of niet een 'witte Nederlander' ben. Ik, een uit Colombia geadopteerde hoogopgeleide twintiger met een Latijns-Europese huidskleur, kleine donkere krullen en Amerindische gelaatstrekken. Kennelijk was ik geen 'witte Nederlander' voor de 'witte Nederlanders' in West-Brabant waar ik in de jaren 90 opgroeide. Op straat ben ik daar vaak uitgemaakt voor 'neger', 'poepchinees' of 'die met dat vieze koffiekleurtje'.

Identiteit is afhankelijk van wie op dat moment de gemarkeerde 'ander' is