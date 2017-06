Wierd Duk: 'Livestro beschuldigt me zonder bewijs, wil me framen als gevaarlijke oproerkraaier'

Toen rond het Oekraïne-referendum wél een ander narratief hoorbaar werd, bleek hoe groot de afkeer is bij een deel van de 'gevestigde orde' van alternatieve informatiebronnen

Het lijkt me de taak van iedere journalist die zich met het conflict in Syrië bezighoudt om te onderzoeken of de berichtgeving uit de regio, waaronder die over de White Helmets, is gecompromitteerd. In de ogen van Livestro ben je dan kennelijk een complotdenker.



Dit brengt me bij diens laatste verwijt. Ik heb Nederlandse media 'gelijkgeschakeld' genoemd. Dat is een hyperbool voor de reëel bestaande situatie in ons land, waarin de media over een opvallend aantal dossiers nagenoeg identiek berichten. Of het nu om Poetin, Oekraïne, Trump, de islam, de multiculturele samenleving of de oorlog in Syrië gaat: er is nauwelijks sprake van een diepgaand debat. Tegendraadse commentatoren worden al snel als 'islamofoob', 'Putinversteher' of 'racist' in de hoek gezet.