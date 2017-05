Wie verschillen benadrukt, ontkent gemeenschappelijke menselijkheid

Deborah Feldman groeide op bij de Satmar-chassieden in Brooklyn, een ultraorthodoxe joodse sekte. Over haar leven daar en haar beslissing, vooral ook voor haar zoon, om de Satmar en haar familie te verlaten, schreef ze het indrukwekkende boek Unorthodox. Tegenwoordig woont ze in Berlijn. Aan Haroon Ali vertelde ze, geciteerd verleden week woensdag in de Volkskrant (+): 'Berlijn is een stad voor mensen zonder wortels.'



In haar tweede boek, Exodus, schrijft ze hoe ze met een Duitse man door Williamsburg, New York, loopt. Ze stelt hem voor te doen alsof hij een nazi is.