Wie stopt de branden in uitpuilende stallen?

Toen in Oirschot een megastal in brand vloog, vertelden buurtbewoners over het erbarmelijk gegil van negenduizend varkens en biggen, stuk voor stuk gestikt of verbrand. Dat was april vorig jaar. Twee maanden later kwamen bij stalbranden 2.500 varkens om in Kruisland, 38 duizend kippen in Buurmalsen en 40 duizend kippen in De Horst. In juli: 1.300 varkens in Erp. Elke maand was het wel ergens raak. En 2017 begon niet anders.



Januari: 3.000 varkens dood bij een stalbrand in Wijchen. Februari: ruim 2.000 varkens in Mill. Ik zag daar een foto van zeven dierenactivisten achter een hek.