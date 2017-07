Wie staat er op om de waanzin in de wielersport te stoppen?

Waarom worden dit soort levensgevaarlijke afdalingen in het parcours van de Tour opgenomen? Volgens de organisatoren omdat het publiek dat wil. De niet door veel wielerkennis gehinderde sponsoren brullen het hen na. Het tekent het morele verval van de volledig door de commercie beheerste Tour de France.



Over commercie en Geraint Thomas gesproken: nadat Thomas in de eerste etappe van de Tour van dit jaar - een tijdrit - al vroeg de snelste tijd had geklokt, was hij verplicht om de finish van de andere renners af te wachten op een stoel waarachter zich een mobiel bord bevond met tientallen reclame-uitingen. Verplicht! Het is zo'n bord dat zelfs bij een ceremonie protocollair van een schaatser of een interview op het veld van een voetballer snel achter de sportman wordt gereden. Ik denk dat Thomas, na de vermoeienissen van zijn snelle tijdrit, wel wat beters had te doen dan de tientallen sponsoren nog een tijdlang te plezieren. Dat ook een renner na een overwinning van een etappe 'in lijn' de pers te woord staat lijkt me normaal, maar dat hij door de organisatie wordt verplicht om een interview te geven voor een met tientallen reclames gevuld mobiel bord is smakeloos. Alsof de renner zelf al niet krom loopt van alle reclame-uitingen.