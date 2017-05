Wie integratie wil bevorderen moet burgers samen laten schrijven

Zaterdag was ik in Noordwijk voor een ongebruikelijke boekpresentatie. Lezers mochten zelf schrijven en de tekst aan mij voorlezen. In groepjes van ongeveer vijftien arriveerden ze in mijn hotelkamer. De thema's waren bijvoorbeeld het lichaam dat je in de steek laat, het compromis.



De kwaliteit van de teksten was hoog. Vrijwel iedereen schreef over iets wat hem of haar werkelijk bezighield. Een slagersassistente over een relatie met de getrouwde slager. Een journalist over zijn baas die hem een 'zesje' had genoemd; waarom rechtte hij zijn rug niet? Een Afghaans meisje dat verliefd was op een Nederlandse jongen omdat hij niet had gevraagd waar ze vandaan kwam.