Wie geen zin heeft in buitenlanders, moet niet naar de beurs

Het is, zei Anthony Burgmans onlangs, de schuld van Donald Trump en de Europese Centrale Bank dat AkzoNobel dreigt te worden overgenomen door schimmige lui uit Amerika. Akzo is een fabrikant van verf en aanverwante zaken, Burgmans is daar president-commissaris en het aanwijzen van de schuldigen ging langs onnavolgbare weg - iets met dat de ECB door middel van flutbeleid de euro had verzwakt en dat dankzij een niet nader toegelicht 'Trump-effect' de dollar juist een sterke munt was geworden, waardoor het prachtbedrijf Akzo een koopje is voor gewetenloze Amerikaanse opkopers met waardeloze plannen. Zelf heeft Akzo niets fout gedaan, gewoon ijverig potten Flexa Hoogglans in Full Roze en Raspbery Swirl de bouwmarkten in gedragen.