Wetenschappers: stop met de termen 'zwarte' en 'witte' school

Nederland is het enige land in Europa waar scholen op deze manier worden getypeerd

Sinds de jaren zeventig is het in Nederland gangbaar scholen te labelen als wit of zwart. Scholen met meer dan 50 procent leerlingen met een niet-westerse achtergrond worden aangeduid als zwarte scholen en scholen met voornamelijk leerlingen met een etnisch Nederlandse of een andere westerse achtergrond worden aangeduid als witte scholen. Deze labels worden op grote schaal gebruikt in de media, door overheidsorganisaties zoals het Sociaal en Cultureel Planbureau, wetenschappers, docenten, schoolleiders en het bredere publiek. De termen zwarte en witte scholen zijn verankerd in het Nederlandse spraakgebruik. Nederland is echter het enige land in Europa waar scholen op deze manier worden getypeerd. In landen als het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië en Slovenië, worden deze labels gezien als ondenkbaar of zelfs schandalig.



Het probleem met de labels zwart en wit is dat het niet 'zomaar woorden' zijn. De termen dragen van oudsher problematisch hiërarchische connotaties met zich mee. Deze connotatie is terug te zien in het gebruik van deze labels in de typering van scholen. In ons onderwijsstelsel worden witte scholen veelal geassocieerd met onderwijs van een goede kwaliteit en met hogere onderwijsprestaties, terwijl zwarte scholen vaak gezien worden als 'probleemscholen' die gekenmerkt zouden worden door onderwijs van een mindere kwaliteit, een problematische leerlingpopulatie, veel uitval van leerkrachten, en slechte toetsresultaten.