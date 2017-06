Werkgevers debet aan tekort leer- en stageplaatsen

Nikab, moet kunnen

'Die opvatting is evenwaardig aan iemand die een vergiet op z'n hoofd wil zetten' Dick Wursten, Antwerpen

Ik heb met plezier het nuchtere opiniestuk van emeritus-hoogleraar staatsrecht Erik Jurgens gelezen over kledingvoorschriften en godsdienstvrijheid (O&D, 1 juni). Toch vliegt ook hij één keer uit de bocht. Dat gebeurt aan het eind van zijn opiniestuk. Daar verlaat hij de rechterstoel en spreekt plots ex cathedra: 'De nikab is meer een cultureel-etnische traditie dan iets dat met de kern van een godsdienst te maken heeft.' Dat is zijn mening en die mag hij hebben, maar die staat los van de inhoudelijke redenering.



Voor een burger van dit land is er vrijheid om eender wat te geloven, en het is niet aan een rechter om te zeggen of iets wel of niet tot 'de kern van een godsdienst' behoort. Zo mag een burger wel degelijk geloven dat het van essentieel belang is voor Allah dat jij een nikab draagt.



Die opvatting is evenwaardig aan die van een andere burger, die - pak 'm beet - een vergiet op z'n hoofd wil zetten.



