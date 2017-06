Werkelijkheid van 2017 dwingt tot herbezinning op vluchtelingenverdrag

Na de vluchtelingencrisis van 2015 zijn velen anders - pragmatischer - over opvang in de regio gaan denken

Sindsdien zijn aan het verdrag nog richtlijnen toegevoegd met betrekking tot bijvoorbeeld homoseksuele vluchtelingen en minderjarige asielzoekers. Het verdrag beweegt, met andere woorden, mee met de noden van de tijd. En de tendens van de laatste jaren was dat opvang van vluchtelingen 'in de eigen regio' te verkiezen is boven de opvang in Europa. Aanvankelijk werd die benadering in strijd geacht met letter en geest van het vluchtelingenverdrag. Maar na de vluchtelingencrisis van 2015 zijn velen anders - pragmatischer - over opvang in de regio gaan denken. Zeker nu de overeenkomst van de EU met Turkije, in combinatie met de afsluiting van de Balkanroute, heeft geleid tot een drastische vermindering van het aantal vluchtelingen dat via Turkije naar Europa trekt.