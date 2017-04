Brief van de dag: Weg met die plasticsoep, voor het te laat is

Ik lees dat de plasticsoep inmiddels de Noordelijke IJszee heeft bereikt (Wetenschap, 20 april). Dinsdagavond zie ik bij Pauw André Kuipers uitleggen hoe wij in het heelal op zoek zijn naar ander leven, waarvoor water voorwaarde is. En dat terwijl wij hier op onze eigen aarde niet in staat zijn toe te zien op ons eigen water als levensvoorwaarde. Het probleem van de plasticsoep is al decennia bekend, qua omvang en invloed. Straks is het leven in de oceanen geïnfecteerd met microdeeltjes, vergiftigd en dood. Hoe omkeerbaar dit is, is onduidelijk.



De oplossing is tweeledig: bij de bron en opruimen. Schandelijk dat wij dit laatste over laten aan een student van de TU Delft. Er zit geld genoeg bij de Bill Gates en Warren Buffets van deze wereld. En we kunnen ook zomaar een vloot naar Noord-Korea sturen. Waarom dan niet met een Armada naar de oceanen en beginnen met opruimen? Blijkbaar is er onvoldoende mee te verdienen. Misschien moeten plasticfabrikanten en oliemaatschappijen hun verantwoordelijkheid nemen. Zonder maatschappelijke druk zal dit er niet van komen. Dat pleinen van de hoofdsteden niet volstromen, of consumenten acties beginnen... Heel veel tijd lijken we niet te hebben.



Erik de Groot, Beetsterzwaag