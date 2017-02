Week van de hoofdredacteur: eigen mensen recenseren en dit gebeurt achter de schermen

Dan nog de sterren

Overigens vinden sommige lezers het ook vervelend als we onze eigen medewerkers laten voorpubliceren of hen interviewen als ze een boek uitbrengen. Daar ben ik het niet mee eens. We interviewen vaak schrijvers over een nieuw boek. Mag dat dan opeens niet als de schrijver ook in de Volkskrant schrijft?



Zo iemand ken je als Volkskrantlezer goed, dus in principe is het juist interessanter. De redactie is met werk van de eigen mensen lang nogal gegeneerd omgegaan. Berts eerste roman Ventoux was al uitgeroepen tot Boek van de Maand in DWDD, maar de Volkskrant had er nog geen letter over geschreven. Ik vond dat idioot, en vroeg om een interview.



Het is best raar als de pagina 2-columnist zich ontpopt tot romancier, daar zou ik als lezer meer van willen weten. Dan moest er ook meteen een recensie naast, vond ik, je wilt weten hoe goed het boek is.



Dat is riskant, want de recensie kan ook minder enthousiast uitvallen. Ik kneep hem dus bij Ventoux. Boekenredacteur Erik van den Berg stak op een goed moment een hand om de deur met vier opgehouden vingers. Ik begreep meteen waar het over ging en was opgelucht.



Masser Brock krijgt vandaag in Sir Edmund een ster minder. Maar dat draagt de auteur manmoedig: 'Als je niet besproken wilt worden, moet je je manuscript in de la laten liggen '. Overigens is er naast kritiek ook lof van recensent Thomas van den Bergh (voorheen Elsevier, nu HP/De Tijd, we hebben voor de zuiverheid iemand van buiten gevraagd). Ik ga het boek de komende week op vakantie lezen, en hoop dat het me net zo bevalt als Ventoux. Ik heb Bert beloofd te laten weten wat ik vind. Zonder sterren.