We zouden GeenStijl bijna dankbaar moeten zijn

Blijmoedig negeren is sinds jaar en dag mijn columnistenmotto. Nooit begrepen waarom ik wakker zou moeten liggen van pseudonieme helden die geen andere argumenten tegen stukjes weten in te brengen dan sekse ('wijf'), haarkleur ('dom blondje'), huidskleur ('wit'), leeftijd ('droge kut'), gewichtsklasse ('magere heks') of achternaam ('draayt er weer eens omheen') - en dan vergeet ik vast nog een paar dekselse woordgrappen.



Tant pis, denk ik altijd maar. Hoort erbij in dit tijdsgewricht. En zeker is het geen reden om te vervallen in cultuurgesomber, zoals zovelen doen. Burgers zijn heus niet botter of grofgebekter dan voorheen. Maar vroeger bleven schuimbekkerijen beperkt tot de huiskamer, de stamtafel, de anonieme brief.