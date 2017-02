We verdienen een andere verkiezingsstrijd

Begrotingsoverschot! Deze week meldde minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem aan de Kamer dat vorig jaar waarschijnlijk een begrotingsoverschot is ontstaan. De overheid kreeg in 2016 meer geld binnen dan werd uitgegeven. Nadat de overheid in 2009 de eerste klap van de crisis had opgevangen liep het tekort op tot 5,4 procent van het nationaal inkomen - en nu is het verdwenen als sneeuw voor de zon.



Ja, hier is heel wat op af te dingen - maar daar is het me deze week niet om te doen. Mijn vraag is: waarom claimen VVD en PvdA het economisch succes niet?