Wat als wij hier ieder 500 jaar blijven rondlopen?

Leven in een dictatuur is het zware lot dat we met zijn allen delen. Prijzenswaardig zijn de inspanningen van de mens in ontwikkelde landen om door middel van allerlei vernuftige afspraken het leven ondanks de tirannie ietwat draaglijker te maken. Maar hoe wij ook trachten greep te krijgen op de wereld, het is 'Keizer Dood' die het met zijn koude zwaard voor het zeggen heeft.



'Oefen in het doodgaan', adviseerde Rumi, de soefi. Ik was zeker van plan om daar een keer aan te beginnen. Maar sinds 24 maart 2017, afgelopen vrijdag dus, leven we in een andere wereld en moet ook ik mijn plannen wijzigen.