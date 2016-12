Wagendorp: 'Godswonder dat de koning niet getroffen is door writer's block'

Koning is een ervaringsvak en misschien moet je even een paar jaar moed verzamelen om tegen de pluimstrijkers in je omgeving te durven zeggen dat ze moeten opzouten en zo iets terug te veroveren van de vrijheid die ze je hebben afgepakt.



Rekening houdend met dit alles is het niet zo raar dat WA heeft geworsteld - het is een godswonder dat hij niet is getroffen door een writer's block.



De waardering voor wat iemand zegt of schrijft hangt vaak samen met de mate waarin je je eigen opvattingen bevestigd ziet. Maar ook los daarvan vond ik dat Willem-Alexander in een paar zinnen een adequaat beeld schetste van wat er aan de hand is.

