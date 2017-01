Wachtlijsten ggz zorgen voor onacceptabele lijdensweg

21 van de 11 GGZ-instellingen rapporteerden een wachtlijst van meer dan zes maanden

Als psychiaters (in opleiding) zien wij een toenemend aantal patiënten na een zelfmoordpoging in ons ziekenhuis, en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) rapporteert een stijgend aantal geslaagde zelfmoorden in de afgelopen tien jaar. Veel patiënten moeten tegenwoordig maanden wachten op de juiste behandeling, vooral als het gaat om persoonlijkheidsstoornissen.



Van de Nederlandse bevolking kampt 1,1 tot 1,7 procent met een borderline-persoonlijkheidsstoornis, wat zich in het dagelijks leven uit in sociale en emotionele beperkingen, een verhoogd risico op stemmings- en angststoornissen, minder vaak een betaalde baan hebben en frequenter beroep doen op de lichamelijke en geestelijke gezondheidszorg.



Om te onderzoeken of deze wachtlijstproblematiek een lokaal fenomeen is, informeerden we met een fictieve casus naar de wachtlijsten van 21 ggz-instellingen in Nederland voor de behandeling van een borderline-persoonlijkheidsstoornis.



Elf van de ggz-instellingen rapporteerden een wachtlijst van meer dan zes maanden voordat kan worden begonnen met therapie. Hiervan adviseerden drie instellingen naar elders te verwijzen voor behandeling vanwege een onverantwoord lange of onoverzienbare wachtlijst.