Wachten op bommen in Mombasa

We gaan rond in cirkels, zonder doel. Meneer Lucas, de man in het centrum, de blauwwitte matroos van het denkbeeldige badhanddoekenmidden, ziet het ernstig maar goedkeurend aan. Hij, die zelf misschien niet eens kan zwemmen, waakt over ons, terwijl wij onze baantjes draaien in het blauwwitte bad. Een even schattig als onschuldig meisje met een zwemgordel loopt vrolijk gillend op hem af.



En nu en dan een strandwacht die niet lacht.



Aan de rand van het bad staat meneer John van het animatieteam te wachten tot de zon, hoog en wit en rond aan de hemel, weer een uurtje verder door de blauwe lucht gebolderd is.