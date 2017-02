Waarom werkt de Philips-curve niet meer?

Hij knutselde het hydraulische apparaat, ook Phillips Machine genoemd, in 1949 in elkaar om de theorie van de econoom Keynes te kunnen uitleggen. Als je maar geld pompte in de economie (in het geval van de machine was het water), dan zou dat afhankelijk van allerlei lekken (spaarlek, importlek) tot extra vraag leiden, hetgeen weer het aanbod zou versterken. Van de Moniac werden veertien stuks gebouwd, die behalve in Rotterdam te vinden zijn in Cambridge, Londen en bij enkele centrale banken.