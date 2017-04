Waarom mag BNN wat wetenschap niet mag?

In die proefneming uit 1954 werden 12-jarige jongetjes tijdens een survivalkamp in Oklahoma in een gemanipuleerde conflictsituatie gebracht om groepsprocessen te bestuderen.



Als ik de aankondiging van dit nieuwe programma lees, draait mijn maag drie keer om. In de wetenschap zijn soortgelijke experimenten om ethische redenen al lang uit den boze. Het bedriegt de deelnemers en brengt hun zeer waarschijnlijk psychische en lichamelijke schade toe. Hoe kan iets dat in een wetenschappelijke context verboden is, in de entertainmentindustrie worden aangekondigd als fantastisch?



Ethische en juridische regels zijn er niet voor niets: ze moeten deelnemers beschermen tegen mogelijke schade (of die op zijn minst zoveel mogelijk in te dammen). Onderzoek dat onder de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen valt, moet vooraf ter goedkeuring worden voorgelegd aan een medisch-ethische toetsingscommissie. Deze commissies zijn in het leven geroepen om deelnemers aan medische en sociale studies te beschermen tegen risico's en ervoor te zorgen dat zij weten waarmee ze zich inlaten. Valt het BNN-programma onder onderzoek of entertainment? Zou het ooit zijn goedgekeurd door een medische commissie?