Waarom irriteert spotje over 'zwevende kiezer'?

Het is grappig en niet aanmatigend of vrouwonvriendelijk bedoeld, vertelt de manager van De Persgroep, die de campagne in samenspraak met het reclamebureau en de hoofdredactie ontwikkelde. 'We willen graag de meerwaarde van de Volkskrant laten zien ten opzichte van bijvoorbeeld de gratis online nieuwsmedia: lees je koppen of lees je de krant?', legt hij uit. 'We willen graag meegeven dat gesprekken leuker worden als je goed geïnformeerd bent.' Daarnaast moet de reclame ook uitdrukken dat de krant niet alleen maar serieus is, maar dat ze ook een vrolijke, humoristische kant heeft.



Dat leek bij eerdere afleveringen van de campagne, die in 2015 begon, beter gelukt (er waren tenminste minder klachten). Ze hadden hetzelfde thema: 'Lees je koppen of lees je de krant?' In een van de spotjes laten twee deftige mannen hun hond uit en herhalen frasen uit een krantenkop over getergde Franse vrachtwagenchauffeurs. In andere commercials praten drie hockeyvrouwen in cirkels over een vakbondskop en drie kantoormedewerkers over een kop met ministers. Deze commercials ontvingen in 2016 een Gouden Lamp.



De boodschap dat je slimmer en leuker bent als je de krant leest, werd geïllustreerd met personages die juist niet voldoen aan het stereotiepe beeld van niet al te snuggere mensen, maar die niettemin oppervlakkige zinnen uitkramen. Bij de hoofdpersonen in het laatste spotje lag die omkering van clichés er niet duimendik bovenop, waardoor kennelijk het idee kan postvatten dat mensen belachelijk worden gemaakt. Dat de commercial seksistisch wordt gevonden, komt misschien doordat de vrouw meer aan het woord en in beeld is. Wie goed luistert, hoort dat de man net zo onnozel de kop napraat.



